شكرا لقرائتكم خبر عن 30 عامًا في الرقابة الإدارية.. إبراهيم أبوليمون محافظًا للمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى إبراهيم الشهاوي أبوليمون، اليمين الدستورية بعد توليه منصب محافظ المنوفية، خلفًا للواء سعيد عباس.

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«أبوليمون» مواليد 1962 محافظة الغربية، متزوج ولديه 3 بنات، بدأ عمله كضابط، ثم التحق بالرقابة الإدارية عام 1989 حتى تعيينه محافظًا للمنوفية.

تدرج في الوظائف حيث تولي منصب عضو رقابة إدارية حتى عام 2003، ثم رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ثم نقل إلى القاهرة وبعدها إلى الإسكندرية حتى عام 2011.

وتولّى منصب رئيس الادارة المركزية الرقابية، ثم نائب رئيس قطاع رقابي حتى عام 2015، ثم رئيس قطاع مالي وإداري، ثم قطاع أمن حتى عام 2017، وأخيرًا منصب رئيس جهاز مكافحة الفساد الإقليمي.