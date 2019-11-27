شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مركز شباب بشمال سيناء من «رابعة» إلى «سالم الهرش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر مجلس إدارة مركز شباب رابعة، التابع لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تغيير اسم المركز من «رابعة» إلى «سالم الهرش»، المتحدث الرسمي باسم قبائل سيناء خلال مؤتمر الحسنة الشهير.

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وأكد سالم علي عيد، رئيس مجلس ادارة المركز، أنه بناءً على طلب أعضاء مجلس الادارة تم عقد جلسة طارئة لتغيير اسم المركز، حيث تمت مناقشة عدد من الأسماء البديلة، ليستقر جميع مجلس الإدارة على تسمية المركز بأسم «الشيخ سالم الهرش»، أحد مشايخ سيناء والمتحدث الرسمي باسم قبائل سيناء في مؤتمر الحسنة الشهير، والتي رفضت فيه القبائل تدويل سيناء، وأكدت تبعيتها لجمهورية مصر العربية، وأن سيناء مصرية، ومن أراد التفاوض عليها فليتفاوض مع الزعيم جمال عبدالناصر، رئيس الجمهورية.

وأضاف «عيد» أن مجلس الإدارة قرر أيضًا إطلاق اسم الشهيد مقاتل محمد محمود المغربى على ملعب مركز الشباب تخليدًا لروحه الطاهرة وتقديرًا لدوره في مكافحة الاٍرهاب على أرض محافظة شمال سيناء.

وأشار «عيد» إلى استكمال الإجراءات الإدارية لتغيير اسم المركز، حيث ستتم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بموافقة مجلس الإدارة على الاسم الجديد، لتخاطب المديرية الوزارة، حتي يصدر قرار منها بالاسم الجديد، واعتماده قانونيًا، مؤكدًا أن مركز شباب رابعة تم إشهاره تحت رقم 1 في سنة 1977، وتتنوع أنشطته ما بين رياضية وثقافية ودينية وفنية واجتماعية.