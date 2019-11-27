شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توفير العلاج الأمريكي الأصلي لعلاج منتكسي فيروس سي مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور جمال عصمت، عضو مؤسس للجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشار منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروسات الكبدية، عن بدء توفير مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي بمصر، للعلاج الأمريكي الأصلي لعلاج منتكسي علاجات فيروس سي التقليدية بالمجان تمامًا.

وأضاف «عصمت»، في تصريحات صحفية له، أن المفاوضات التي خاضتها الحكومة المصرية مع الشركة الأمريكية المنتجة للدواء، أسفرت عن توفير العلاج للمرضى بأقل من 1% من سعره العالمي.

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وأشار إلى أن العقار «فوسيفي» الذي جرى طرحه هو أحدث ما وصل إليه العلم في مجال علاج فيروس سي في العالم، موضحاً أنه يهاجم الفيروس في 3 أماكن في ذات الوقت، مما يساعد نهائياً في القضاء عليه.

وأكد «عصمت» أن الدواء الجديد «فوسيفي» يُعد من الجيل الثالث من علاجات «فيروس سي»، موضحاً أن القرص يتم تناوله لمدة 3 أشهر فقط، وسهل البلع، ويصلح لكل الأنواع الجينية من فيروسات الكبد.

وتوقع أن يسهم الدواء الجديد في جعل مصر خالية تماماً من فيروس سي بسبب الدواء الجديد، مضيفاً: «وتعد مصر من الدول الرائدة عالميا في علاجات فيروس سي، وتوفر أحدث العلاجات عالميا حسب الخطوط الإرشادية الأوروبية والأمريكية وأيضاً المصرية، ومن بينها هذا الدواء، حيث قامت بأكبر مسح في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي وعلاجهم بالمجان وجاء الدور الآن على المرضى المنتكسين من العلاجات السابقة لتصبح مصر خالية تماما من فيروس سي بسبب وجود تلك العقاقير».

ولفت مستشار منظمة الصحة العالمية، إلى أن نتائج الأبحاث السريرية التي أجريت على العقار الجديد، تُشير إلى أن نسبة الشفاء من المرض وصلت لـ٩٧٪ من المرضى المنتكسين بدون وجود تليف في الكبد، مشيراً إلى أن تلك التجارب أجريت على كل الأنواع الجينية مما يفتح باب الأمل أمام كل المرضى من مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الوكيل المحلي الحصري للشركة الأمريكية في مصر وعددًا من الدول الأفريقية، قامت بطرح كميات من الدواء في السوق المصرية.