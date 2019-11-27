شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث العمل النقابي في مصر مع وفد سعودي الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، جلسة مباحثات مع وفد اللجنة الوطنية العمالية بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور مصر حاليًا، صباح الخميس، في مقر الاتحاد العام.
وتهدف المباحثات إلى التعرف بآليات العمل النقابي في مصر، من حيث الهياكل المنظمة له، والمشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجالات العمل الوطني، والتثقيف العمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد العمال يبحث العمل النقابي في مصر مع وفد سعودي الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.