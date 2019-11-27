شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يبحث العمل النقابي في مصر مع وفد سعودي الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، جلسة مباحثات مع وفد اللجنة الوطنية العمالية بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور مصر حاليًا، صباح الخميس، في مقر الاتحاد العام.

وتهدف المباحثات إلى التعرف بآليات العمل النقابي في مصر، من حيث الهياكل المنظمة له، والمشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجالات العمل الوطني، والتثقيف العمالي.