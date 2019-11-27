شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش شكاوى ضد «المصري اليوم وفيتو وبوابة البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها، الأربعاء، شكوى قدمها سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ضد موقع «بوابة البرلمان».

وناقشت اللجنة شكوى قدمها إيهاب طلعت ضد جريدة وموقع «فيتو»، وشكوى أخرى قدمها عملاء شركة مقاولات ضد حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الصحفيين، وشكوى أخرى مقدمة ضد موقع «المصري اليوم».

واستعرضت اللجنة الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات الكيماوية بشأن تعثر شركات الورق والكارتون، ومنها مصانع إنتاج ورق الصحف، ما أدى إلى توقف عدد من المصانع.