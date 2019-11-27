شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نائب محافظ الدقهلية الجديد وكواليس لقائه بالسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية المصرية في الشباب خلال حركة المحافظين ونوابهم التي اعلنت اليوم، موضحًا أن الدولة المصرية قد أوفت بوعدها في تمكين الشباب، حيث إن حركة المحافظين اليوم ونوابهم تاريخية وضمت أكثر من 25 شاب.

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وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة " أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، أن الشباب تولوا مناصب قيادية وتحول نموذج محاكاة الشباب الذي عقد في مؤتمرات الشباب السابقة إلى حقيقة على أرض الواقع، موضحًا أن الدولة المصرية أدركت أهمية منح الفرصة للشباب، ونجد شباب في هذه الحركة ذو خلفية سياسية وكذلك شباب أحزاب في حركة نواب محافظين.

وأشار نائب محافظ الدقهلية الجديد، إلى أن ما حدث اليوم يؤكد أن الشباب المصري قادر على القيادة، وهناك شحنة وطاقة إيجابية حصل عليها الشباب اليوم بعد هذه الحركة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع من المحافظين الجدد والنواب ووجه لهم النصح والإرشاد وطريقة تخطي الأزمات، وحرص الدولة المصرية والقيادة على نجاح هذه التجربة.

وتابع :" السيسي أمرنا بضرورة إشعار المواطنين بجودة الحياة وضرورة العمل لصالح المواطن وتخفيف الأعباء عليهم".