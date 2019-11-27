شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مشروع قانون «نقابة المهن النفسية»: لا منطق في ضمهم لـ«الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد على إبراهيم، مقدم مشروع قانون نقابة المهن النفسية، إن هناك العديد من خريجي علم النفس من مختلف الجامعات المصرية من كليات التربية والآداب، وليس هناك منطق في ضمهم لنقابة الاجتماعيين.

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وأضاف «علي» خلال شرحه لفلسفة القانون الذي تقدم به أمام أعضاء لجان التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والشؤون التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، أن المهن النفسية في حاجة إلى تنظيم بعد انتشار المراكز الاستشارية للعلاقات الأسرية والطفل والتي يعمل بها غير المتخصصين.

وتابع: «انضمام الأخصائيين النفسيين والعاملين في هذا المجال لنقابة الاجتماعيين ليس علمياً لأنهم ينضمون لتخصص آخر مختلف، بعد أن أصبح مجال علم النفس أحد أهم مجالات في الدول المتقدمة والنامية، وأصبح أحد متطلبات القبول بالعمل بكافة المؤسسات مثل الشرطة والقوات المسلحة وكافة مؤسسات الدولة».

ومضى النائب قائلًا: «أصبح بكل مدرسة أخصائي نفسي وفقا لقرارات وزارية، وهذا الأخصائي غير تابع لنقابة المعلمين وليست له نقابة تنظم عمله، وبالتالي فإن تأسيس نقابة المهن النفسية سيعيد تنظيم الجمعية العمومية لنقابة الاجتماعيين».