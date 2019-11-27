الخليج 365: الشباب على مقاعد القيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل إعلان حركة المحافظين، وتولى 23 شبابا منصب نائب محافظ.

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واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. أكبر حركة لتعيين شباب وسياسيين من أحزاب معارضة فى مناصب تنفيذية عليا.. الشباب على مقاعد القيادة.. 16 محافظا و23 نائبا من شباب البرنامج الرئاسى وتنسيقية الأحزاب يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس.. نواب: الاستراتيجية الرئاسية قامت على "التأهيل" ثم "التمكين".. وشباب البرنامج الرئاسى مؤهلون لتولى المناصب القيادية

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