شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية المجر يصل مطار القاهرة فى زيارة لعدة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، في زيارة للبلاد على رأس وفد، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون ومناقشة القضايا المشتركة.

وتم استقبال رئيس جمهورية المجر، من خلال استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، وسط انتظام للخدمات المرورية على الطرق المؤدية إلى صالة رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الرئيس المجرى، قبيل شهر، على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة بنيويورك، حيث استعرض الرئيسان تطورات الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة.