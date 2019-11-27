شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحانات أولى ثانوى فى الفترة المسائية وثانية ثانوى صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعميمًا للمديريات التعليمية بشأن آليات وضوابط امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

ونص الخطاب، أنه بالنسبة للصف الأول الثانوى، سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيًا ووفقًا للمواصفات التى يصدرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.

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كما نص الخطاب على أن تتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقًا للنموذج والآلية التى سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية موجهى عموم المواد الدراسية مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة-عددها وتصنيفها).

وتابع: "أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقيًا".

واختتم الخطاب، على أن تعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى فى الفترة المسائية بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى فى الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب فى امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسى الأول والفصل الدراسى الثاني.