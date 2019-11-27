شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس السيسى يجتمع بالمحافظين الجدد ونوابهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المحافظين ونواب المحافظين الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى بداية الاجتماع عن تمنياته للمحافظين ونواب المحافظين بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، مؤكدًا أن مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء، وهو الأمر الذى يتطلب التحلى بالطاقة الإيجابية والمثابرة والقدرة على تحقيق الإنجازات لصالح المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس كلف المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلًا عن المتابعة الميدانية للأوضاع فى المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية فى هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

Advertisements















