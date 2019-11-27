شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تقرر تأجيل العمل بمواصفات الامتحان الجديدة لطلاب الدمج للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل العمل بمواصفات امتحانات طلاب الدمج فى الصفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادى والأول الثانوى للعام الدراسى المقبل 2020،2021.

وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب تم إرساله للمديريات أن الهدف من تأجيل العمل بالمواصفات الجديدة لامتحانات طلاب الدمج فى جميع المواد الدراسية هدفه تدريب الطلاب نظرا لضيق الوقت، مؤكدة أنه يتم العمل بنفس مواصفات العام الماضى ساريا دون تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل العمل بمواصفات الورقة الامتحانية جاء بعد اجتماع المركزى القومى للامتحانات والتقويم التربوي والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ومستشارى المواد الدراسية فى الوزارة.

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