موجز6.. المحكمة العسكرية تقضى بالإعدام شنقاً على الإرهابى هشام عشماوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين ونوابهم، وإصدار المحكمة العسكرية بالإعدام شنقاً على الإرهابى هشام عشماوى.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة مستمرة خلال المرحلة الراهنة فى التركيز على بناء الإنسان المصرى من حيث توفير التعليم المتميز لتأهيله للمستقبل والارتقاء بقدراته ومهاراته، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية ذات الجودة المرتفعة والبيئة النظيفة وظروف العمل المناسبة، فضلًا عن إحياء دور قصور الثقافة ومراكز الشباب فى رفع الوعى المجتمعى ونشر السلوكيات والقيم الحميدة.





قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً حيث أن المتهم ارتكب الجرائم الأتية .







أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم " الأربعاء" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية.





عقدت وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة، الاجتماع التنسيقى الأول للمبادرة المصرية لمشروع قمر التنمية الأفريقى والذى يضم ثمانى دول أفريقية هى : مصر، السودان، المغرب، غانا، نيجيريا، أوغندا وكينيا، بتسوانا.





وافق مجلس الوزراء، بعد مراعاة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء، على مشروع قانون يقضى بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاق نهائى للتصالح، واتفاق تخصيص قطع أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروعين عمرانيين متكاملين بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة "إعمار مصر للتنمية".





أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، وإرساء دعائم الثقة مع الممولين الجادين؛ اتساقًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي.





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أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الأربعاء الموافق 27/11/2019 هزة أرضية على بعد 490 كم شمال غرب مدينة السلوم.





قررت الدائرة 4 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء تأجيل إعادة محاكمة 34 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين" لجلسة 28 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.





تمكن ضباط مباحث السياحة والأثار بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة بالاشتراك مع ضباط قسم مباحث السياحة والأثار بأسيوط، عقب التنكر كتجار آثار من ضبط 126 قطعة أثرية فرعونية بحوزة 3 أشخاص يقيمون بديروط أسيوط أثناء عرضها للبيع مقابل 10 ملايين جنيه.





استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، خلال زيارته للإمارات والتى تبدأ اليوم، وقال :"يحل ضيفا كريما بين أهله".





تربع الملياردير الفرنسي برنارد آرنو، مالك مجموعة LVMH العملاقة للموضة على عرش أغنى أغنياء العالم، بحوالى 119 مليارات دولار، وفقاً لتصنيفات الثروة في الوقت الفعلي وفقا لـ"فوربس".





أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن رقم قياسى لنجم المنتخب الأولمبى أكرم توفيق فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى توج بها الفراعنة على حساب كوت ديفوار.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الخميس، ﻃﻘﺲ داﻓﻰء ﻋلى ﻛﺎﻓﺔ اأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ﻟﻴﻼ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.





يسعى نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح لحسم تأهله إلى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا عندما يستضيف نابولى الإيطالى فى العاشرة مساء الأربعاء بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.



