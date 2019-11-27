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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: لأول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى مناصب تنفيذية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعا اليوم مع المحافظين ونوابهم الجدد ووجه رسالة للشباب من المحافظين والنواب الجدد، قائلا:" أعطيناكم الفرصة لتطبقوا أفكاركم كشباب.. وحريص أن تكلل هذه التجربة بالنجاح"، موضحا أن رئيس الجمهورية سيعقد معهم جلسة أخرى بعد بضعة أشهر للاستماع لهم.
وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه لاول مرة يتم تعيين 10 من شباب الأحزاب فى المناصب التنفيذية، مضيفا: سيكون هناك متابعة دورية من قبل مجلس الوزراء للنواب وتقييم عملهم.
وأكد أن الحكومة حريصة على الدفع بالشباب فى كل المجالات، وسيكون هناك دورات تدريبية مكثفة لنواب المحافظين.
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