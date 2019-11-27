للاطلاع على التجربة المصرية.. وفد من شرطة دبُي يزور مقر مكافحة المخدرات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام فيديو يبرز التعاون المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبين جهاز شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وفداً من مركز "حماية" الدولي للتدريب التابع لجهاز شرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة المصرية الرائدة والخبرات العملية المتميزة في مجال مكافحة المخدرات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالدول العربية الصديقة بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية على المستوى الإقليمي.

واستقبل الوفد اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعدد من قيادات الإدارة؛ حيث رحب سيادته بأعضاء الوفد ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، مؤكداً حرص سيادته على دعم أطر التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة بهدف تحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية لمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها.

وتم خلال الزيارة شرح استراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مجال مكافحة المخدرات والتي تقوم على مكافحة العرض من خلال مواجهة عمليات الجلب والتهريب، إلى جانب خفض الطلب من خلال مكافحة علانية الاتجار، وفى هذا الإطار تم التطرق إلى الدور التوعوي للإدارة المتمثل في عقد محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات بالمدارس والجامعات، إلى جانب مشاركة الإدارة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكافة الأجهزة المعنية لخفض الطلب والإسهام في جميع البرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بالوقاية والتوعية من أخطار المخدرات.

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كما تمت الإشارة إلى ما أثمر عنه التعاون وتبادل المعلومات مع أجهزة المكافحة بمختلف الدول، والمركز التنسيقي لمكافحة المخدرات بالبحر المتوسط والتي أسهمت في ضبط العديد من القضايا الكبرى.

إلى جانب نجاح التجربة المصرية المعاصرة في مواجهة مشكلة المخدرات المستحدثة من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الشأن.

من جانبه استعرض الوفد الإماراتي جهود مركز "حماية" الدولي في مجال خفض الطلب على المواد المخدرة والوقاية والعلاج من الإدمان، وأشاد بالجهود المصرية في مجال مكافحة المخدرات، وأعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تبادل المعلومات والخبرات.

وفى نهاية الزيارة تم عرض فيلم وثائقي عن الإدارة وتاريخ إنشائها وجهودها المميزة في مجال مكافحة المخدرات، وتم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين .