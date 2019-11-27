بـ 80 كيلو بانجو وسلاح ناري.. سقوط عنصر إجرامي عقب مطاردة أمنية الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عنصر إجرامي بحوزته 80 كيلو بانجو وسلاح ناري عقب مطاردة أمنية بطريق ترابي في الشرقية.

وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية مفادها قيام الشقي خطر "س.ش" 47 سنة، مُقيم بدائرة مركز بلبيس والسابق اتهامه في 7 قضايا والمطلوب التنفيذ عليه في جناية بمركز بلبيس والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات؛ بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من منطقة سكنه بدائرة مركز بلبيس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بالمدق الترابي المؤدى لمزرعة بدائرة المركز وبحوزته " 80 كيلو بانجو - بندقية آلية وبخزينتها 9 طلقات من ذات العيار - 1100جنيه".

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لاستخدامه في نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.