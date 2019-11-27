بعد اختفاء ثلاث سنوات.. كشف غموض مقتل عامل بالرصاص ودفن جثته بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعد عامين من اختفائه، كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض اختفاء "عامل" منذ عامين، وتبين بأنه توفى بطلق ناري بالخطأ تسبب في مقتله، وقام أصدقائه بدفن جثته بمحيط مسجد المشير بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة بحضور لمركز أطفيح بأمن الجيزة، كلاً من سائق، 35 سنة، وربة منزل 26 سنة، وقرر الأول أن شقيقه "عامل"، 27 سنة، متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12/4/2017؛ حيث كان يعمل حارس عقار بمدينة نصر، صحبة كلا من طليق ربة المنزل، يعمل (سائق توك توك، 37 سنة، وله معلومات جنائية - مقيم بذات عنوان ربة المنزل)، ونجار، 37 سنة،له معلومات جنائية وسائق 25 سنة السابق اتهامه في 4 قضايا، سائق "38 سنة مقيم أبشنا ببنى سويف".

وأضاف الأول بأن الثانية أخبرته بوفاة شقيقه أثناء تواجده صحبة الثالث والرابع والخامس والسادس ولهوهم بسلاح ناري كان بحوزتهم .

وبسؤال الثانية قررت أنها طُلقت من الثالث منذ خمس سنوات وتزوجت من آخر بمحافظة أسيوط إلا أنه طلب ردها وهددها بإيذائها وأبنائها فعادت إليه دون عقد ومنذ عام تقريبا وشاهدته يبكى حال مشاهدته صورة شقيق الأول على هاتفه المحمول وأخبرها أنه في غضون شهر ديسمبر 2016، وحال قيامه بحراسة عقار عليه نزاع بمنطقة زهراء مدينة نصر وبرفقته الرابع والخامس والسادس وشقيق الأول ولهوهم ببندقية خرطوش بحوزة الرابع خرج منها عيار ناري عن طريق الخطأ أصاب شقيق الأول ونتج عنه وفاته .

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واستعانوا "م. ح"؛ حيث أحضر لهم سيارة وقاموا بنقل الجُثة ودفنها بقطعة أرض بالقرب من مسجد المشير بمدينة نصر "مقابر حالياً" وعقب ذلك أشاعوا بالبلدة بسفره لدولة عربية وحبسه .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وقرر الخامس ببيعه السلاح الناري المستخدم لتاجر مواشى "مقيم بذات القرية، مقيد الحرية على ذمة قضية شروع في قتل".

وبمناقشة الأخير قرر أنه قام بوضع السلاح المستخدم وأسلحة أخرى طرف نجل عمه، عاطل "28 سنة ومقيم بذات القرية"، أمكن ضبطه، أرشد عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش و12 طلقة من ذات العيار "وكذا بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار وفرد خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.