"الداخلية" تعالج السيدات مجانًا بمناسبة "حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قطاع الخدمات الطبية لتخصيص الثلاثة أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2019، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة (بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط)، مجاناً بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً)، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والبدء في حملة الــ(16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة).

وتم استقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبي عليهن.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.