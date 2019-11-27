بعد تجاهل الوزيرة.. "الأطباء" تخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة التكليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بعقد اجتماع عاجل؛ لحل أزمة تكليف الأطباء.

جاء ذلك بناءً على توصيات اجتماع شباب الأطباء، مع لجنة الشباب بالنقابة، اليوم الأربعاء.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تجاهلت الموعد الذي حددته لعقد اجتماع موسع مع شباب أطباء التكليف، بحضور نقيب الأطباء، اليوم الأربعاء.

وحضر عدد من شباب الأطباء إلى مقر نقابة الأطباء بقصر العيني صباح اليوم، تمهيدا لمقابلة وزيرة الصحة، قبل أن يخبرهم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بفشل محاولته للتواصل مع الوزيرة لعقد الاجتماع، قبل أن يخبره مدير مكتبها بتأجيله، بحسب ما قاله.

وأعربت النقابة عن استياء الحضور من عدم وفاء وزيرة الصحة بتعهدها بعقد لقاء معهم اليوم، على الرغم من حضورهم من محافظات مختلفة.

وأشارت النقابة إلى تحرير أطباء التكليف المضارين توكيلات لمحاميى النقابة للإنضمام للقضية المرفوعة من النقابة بطلب وقف تنفيذ تطبيق النظام الجديد لحين وجود نظام مكتوب يتم التوافق عليه، مع ضرورة تكليف الدفعة التكميلية الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقا.

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ولفتت إلى عقد لقاء بين مجلس النقابة وحكماء مهنة الطب يوم الإثنين الثاني من ديسمبر؛ لعرض المشكلة وتنسيق الجهود لحلها.

وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

لكن وزارة الصحة مضت قدمًا في تطبيق النظام الجديد، وأعلنت تقدم قرابة 40% من أطباء دفعة سبتمبر؛ للتسجيل في نظام التكليف الجديد.

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