محافظ أسوان الجديد في أول تصريح له: التعليم والصحة على رأس أولوياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء أشرف عطية عبدالباري علي، محافظ أسوان الجديد، إنه سيضع ملفات التعليم والصحة على رأس أولوياته في العمل خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالملفات الخاصة ببناء الإنسان المصري.

جاء ذلك في أول تصريح له لمصراوي، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، محافظًا لأسوان، اليوم الأربعاء.

وأضاف "عطية" أنه يعمل على البحث عن طرق غير تقليدية لجذب استثمارات لمحافظة أسوان، فضلًا عن الاستعداد بشكل مكثف لمواجهة أي سيول خلال شهور الشتاء، عبر صيانة مخرات السيول، ورفع كفاءتها.

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وشدد محافظ أسوان الجديد على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع المحافظين الجدد، بضرورة العمل على الأرض والتلاحم مع الجماهير لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم فضلًا عن وضع خطة لتعظيم الاستفادة من الموسم السياحي خلال فترة الشتاء.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، خلفًا للواء أحمد إبراهيم، محافظ الإقليم السابق.

وشغل محافظ أسوان الجديد منصب مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة سابقًا.

وجرى تعيين أحمد شعبان نائبًا للمحافظ، حيث عمل معاونًا للسكرتير العام بأسوان، وهو أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.