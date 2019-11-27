أخبار مصر | غدا.. وزيرة التضامن تكرم 50 عضوا بالبعثة الرسمية للحج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزيرة التضامن تكرم 50 عضوا بالبعثة الرسمية للحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، صباح الغد، بحضور فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق؛ فعاليات الإحتفالية التى تنظمها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى للإحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الاهلية للعام الجارى 2019؛ وذلك بحضور عدد واسع من قيادات وزارة التضامن الإجتماعى واعضاء بعثة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الذى سينظم للمرة الاولى تكريم شركاء النجاح بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما من أعضاء البعثة الرسمية للحج لهذا العام وقيادات وأعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، والسادة مديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الاشراف من القيادات، ذلك تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الإجتماعى.

