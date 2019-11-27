أخبار مصر | براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 3000 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن عن فرص عمل جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى الشركات للأمن والحراسة بروكسي هليوبليس، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 100 فرد أمن مؤهل عالي أو متوسط، براتب يبدأ من 2800 جنيه حتى 3000 جنيه شهريًا.

وحددت الشركة الأعمار المطلوبة من 18 لـ55 عاما، ومدة العمل لا تزيد عن 12 ساعة.

ومن المزايا التي تقدمها لعمالها الجدد، سكن للمغتربين وتأمين صحي واجتماعي.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، على رقم 01146888848.

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كما وفرت القوى العاملة، 520 فرصة عمل، بإحدى الشركات الخاصة لصناعة الملابس بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 20 مهندس إنتاج حاصلين على بكالريوس هندسة إنتاج، والعمل داخل مدينة العاشر من رمضان.

كما تطلب الشركة 500 عامل إنتاج، لا يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات، وذلك براتب 3000 جنيه، وأن يكون سن المتقدمين لا يزيد عن 35 عاما ولا يقل عن 18 سنة.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، تأمين طبي وصحي واجتماعي، بالإضافة إلى سكن إداري ووجبة غذاء.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، على رقم 01001600219.

