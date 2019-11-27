أخبار مصر | بحكم نهائى.. رفض فرض الحراسة على نقابة الاطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحكم نهائى.. رفض فرض الحراسة على نقابة الاطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحكم نهائى اغلقت محكمة مستأنف قصر النيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد شهور من تداول القضية، حيث حكمت الدائرة 12 مستأنف مستعجل قصر النيل بشأن الاستئناف رقم 499 لسنة 2019 (استئناف دعوي برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد احكم المستأنف.

وذلك بعد شهور من تداول القضية فى المحاكم وهى الدعوى التى قام برفعها كلا من المحامي بالنقض صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، حيث قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.