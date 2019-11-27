أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يناقش شكاوى تعثر إنتاج ورق الصحف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يناقش شكاوى تعثر إنتاج ورق الصحف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، في اجتماعها اليوم، شكوى قدمها وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، ضد موقع بوابة البرلمان.



كما ناقشت اللجنة في اجتماعها شكوى قدمها إيهاب طلعت ضد جريدة وموقع فيتو، وشكوى أخرى قدمها عملاء شركة مقاولات ضد حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الصحفيين، واستكملت اللجنة بحث شكوى مقدمة ضد موقع المصري اليوم.

كما استعرضت اللجنة الشكوى المُقدمة من غرفة الصناعات الكيماوية بشأن تعثر شركات الورق والكارتون، ومنها مصانع إنتاج ورق الصحف، والذي أدى إلى توقف عدد من المصانع.