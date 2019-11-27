أخبار مصر | البحوث الإسلامية: تكثيف الوعي بكرامة الإنسان وحقوقه قيمة حضارية مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: تكثيف الوعي بكرامة الإنسان وحقوقه قيمة حضارية مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد في ختام ورشة العمل التي عقدت بعنوان "حماية الكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلامي" والتي ينظمها الأزهر الشريف واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.

وقال الأمين العام خلال كلمته إن المناقشات التي شهدتها ورشة العمل على مدار يومين كانت هادفة وموضوعية وأكدت على العديد من الحقائق أهمها: التلاقي بين الشريعة والقانون الدولي فيما يتعلق بالحفاظ على الكرامة الإنسانية في السلم والحرب.

وأضاف عياد أن الدين بتشريعاته المختلفة يؤصل في جوهره وأصوله لحفظ الكرامة الإنسانية، وهذا التأصيل لم يتغير بتغير الأنبياء، ولم يتبدل باختلاف الأزمان؛ إذ الدين أساسه وهدفه - بعد توحيد الله تعالى والإخلاص له- هو ترسيخ العدالة بين الناس، وتربية الضمير الإنساني؛ ليكون بين الناس قانونا يحكم، ويلزم، ويراقب ويحاسب.

Advertisements