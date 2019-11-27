أخبار مصر | الفريق محمد فريد يلتقي قائد القوات البرية اليونانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق محمد فريد يلتقي قائد القوات البرية اليونانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق جورجيوس كامباس قائد القوات البرية اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق محمد فريد علي عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الاوسط.

كما أشاد قائد القوات البرية اليونانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مؤكدًا على توافق الرؤى الإستراتيجية المصرية اليونانية فى العديد من المجالات، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

