أخبار مصر | "العبسي" تهنئ المحافظين الجدد ونوابهم.. وتؤكد: "اختيار السيدات لكفائتهن"  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العبسي" تهنئ المحافظين الجدد ونوابهم.. وتؤكد: "اختيار السيدات لكفائتهن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، المحافظين ونوابهم الذين تم تجديد الثقه لهم.

وقالت العبسي، إن المحافظين ونوابهم الذين لم تشملهم حركة التغييرات اثبتوا كفاءه عاليه وبذلوا جهود محموده في المهام التي وكلت اليهم وكانوا علي قدر كبير من الكفاءة والمسئولية.

كما هنأت الدكتورة منال العبسي، المحافظين الجدد ونوابهم علي اختيارهم لتولي تلك المناصب، متمنية لهم التوفيق وأن يكونوا على قدر المسئولية في خدمة الوطن، مُشيدة بحسن اختيار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للمحافظين والنواب الجدد، خاصه وأن أغلبهم من الشباب وكذلك ضم سبع سيدات.

وتابعت: "الاعتماد على الشباب والمرأة يؤكد للجميع بأن الدولة المصرية دائما تتجه إلى الأفضل وتعمل على خلق صف ثاني لتحمل مسئولية هذا الوطن، كما أن اختيار سبع سيدات ضمن الحركة الجديدة للمحافظين جاء بعدما نجحت المرأة المصرية بإثبات وجودها مجتمعيا وقدرتها علي العطاء وتولي المسئولية".