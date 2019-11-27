أخبار مصر | "البيطريين" تطالب أعضائها بسرعة تحديث بياناتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تطالب أعضائها بسرعة تحديث بياناتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النقابة العامة للأطباء البيطريين بقيادة الدكتور خالد العامري النقيب العام، كافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، بسرعة تحديث بياناتهم لدى النقابة، وذلك فى إطار مشروع ميكنة العمل بالنقابة، وربط النقابات الفرعية بالنقابة الرئيسية، والموقع الإلكترونى، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالنقابة، بمستجدات شئون الأعضاء.

ويتم تحديث البيانات، من خلال الرابط الخاص باستماره تحديث بيانات الأطباء البيطريين:

https:payments.egy-vet-synd.orgvetonlineupdate_member.php



والأوراق المطلوبة للتحديث: "يتم إرفاقهم على الرابط الخاص باستماره تحديث البيانات":

- صورة شخصية.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة شهادة التخرج.

- إرفاق تسجيل المنشآت (ان وجد).