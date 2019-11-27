أخبار مصر | بعد تجديد الثقة.. تعرف على أهم الملفات التي تنتظر محافظ الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تجديد الثقة.. تعرف على أهم الملفات التي تنتظر محافظ الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري صباح اليوم الأربعاء، تغيرًا جديدًا للمحافظين شمل 16 محافظ و23 نائبًا، ولم يشمل التغير الجديد، تغيير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعقب تجديد الثقة بة هناك العديد من الملفات تنظر محافظ الجيزة، للعمل على حلها.

وتستعرض "الخليج 365" أهم الملفات لمحافظ الجيزة الفترة المقبلة:

ملف رفع مخلفات القمامة

من أهم الملفات التي تواجه محافظة الجيزة، لكونها أكبر محافظات الجمهورية، من حيث المواطنين والمراكز والمدن والأحياء، فضلًا على احتواها على الأماكن السياحية الكبرى التي يأتيها الزوار من جميع أنحاء العالم كـ"الأهرامات والمتحف المصري الكبير وأبو الهول"، لذلك يستوجب متابعة هيئة النظافة بتجميل مناطقها من حين لأخر.

ملف دهان العقارات

بناءً على توجيهات القيادة السياسية بطلاء العقارات بلون موحد، منذ أشهر، إلا أن محافظة الجيزة، لم تتحرك خطوة كبيرة في هذا الشأن سوى 70 عقار، لذا يستوجب على المحافظ تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للانتهاء من أكبر قدر ممكن من العقارات.

تطوير نفق مشاة الجيزة

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وقعت محافظة الجيزة بروتوكول مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمعالجة نفق مشاة الجيزة، خلال الفترة القادمة، من الرطوبة الموجودة بالحوائط وأسقف النفق وإعادة عزل الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الرف وتغير الأبواب الحديدية للسلال وإحلال وتجديد السلام الكهربائية بأخرى.

إنشاء مواقف أسفل محور روض الفرج

في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل المواصلات، ومنظومة المواقف، يعتزم محافظ الجيزة على إنشاء مواقف للسيارات أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق، لنقل جميع الخطوط الداخلية البالغة 8 مواقف رسمية، لذلك يجب الانتهاء منه في أسرع وقت للسهولة على المواطنين في التنقل.

ويحتوي الموقف على بوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات، وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل، وسوف تحقق الأنظمة الالكترونية الحديثة التي سيتم تركيبها لإحكام السيطرة علي المواقف.

إضافة إلي رصف الساحات الكائنة أسفل الكباري وإنشاء مخرج ومدخل لسيارات السرفيس وتركيب كشافات إنارة وإنشاء دورات مياه حديثة وكافيتريات وذلك لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستعدادات لموسم الشتاء

تشهد جمهورية مصر العربية الفترة الحالية تقلبات مناخية كثيرة، وسقوط أمطار وسيول على الشوارع وغرقها مما يتسبب في غلق الطرق بسبب تكدس المياه، لذا يجب على محافظ الجيزة العمل دومًا على تسليق البالوعات والمخرات على مستوى الأحياء والمدن والمراكز لمواجهة أي سقوط للأمطار.