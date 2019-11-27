مصر | النيابة تطلب تحريات المباحث في هروب متهم من محكمة جنوب القاهرة

وكشفت التحقيقات أن المتهم تمكن من مغافلة الحرس المرافق له ولاذ بالفرار.

وتلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة التبين، مفاده هروب متهم علي ذمة أحد القضايا، أثناء حضور جلسة محاكمته، بمحكمة زينهم، بالسيدة زينب، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المتهم الهارب.