مصر | "قتلوه بالخطأ ودفنوه جنب المسجد".. حل لغز تغيب عامل منذ سنتين بمدينة نصر

وتعود تفاصيل الواقعة بحضور لمركز أطفيح بأمن الجيزة كل من سائق " 35 سنة وربة منزل " 26 سنة وقرر الأول أن شقيقه عامل " 27 سنة " متغيب عن مسكنه منذ تاريخ 12/4/2017 حيث كان يعمل حارس عقار بمدينة نصر صحبة كل من طليق ربة المنزل (سائق توك توك 37 سنة له معلومات جنائية - مقيم بذات عنوان ربة المنزل )، ونجار 37 سنة له معلومات جنائية وسائق 25 سنة السابق اتهامه في 4 قضايا، سائق "38 سنة مقيم أبشنا ببني سويف".

وأضاف الأول بأن الثانية أخبرته بوفاة شقيقه أثناء تواجده صحبة الثالث والرابع والخامس والسادس ولهوهم بسلاح ناري كان بحوزتهم.

وبسؤال الثانية قررت أنها طُلقت من الثالث منذ خمس سنوات وتزوجت من آخر بمحافظة أسيوط إلا أنه طلب ردها وهددها بإيذائها وأبنائها فعادت إليه دون عقد ومنذ عام تقريبا وشاهدته يبكي حال مشاهدته صورة شقيق الأول على هاتفه المحمول وأخبرها أنه في غضون شهر ديسمبر 2016 وحال قيامه بحراسة عقار عليه نزاع بمنطقة زهراء مدينة نصر وبرفقته الرابع والخامس والسادس وشقيق الأول ولهوهم ببندقية خرطوش بحوزة الرابع خرج منها عيار ناري عن طريق الخطأ أصاب شقيق الأول ونتج عنه وفاته.

واستعانوا بـ"م. ح" حيث أحضر لهم سيارة وقاموا بنقل الجُثة ودفنها بقطعة أرض بالقرب من مسجد المشير بمدينة نصر "مقابر حاليًا" وعقب ذلك أشاعوا بالبلدة بسفره لدولة عربية وحبسه.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة وقرر الخامس ببيعه السلاح الناري المستخدم لتاجر مواشي "مقيم بذات القرية، مقيد الحرية على ذمة قضية شروع في قتل".

وبمناقشة الأخير قرر أنه قام بوضع السلاح المستخدم وأسلحة أخرى طرف نجل عمه عاطل "28 سنة ومقيم بذات القرية"، أمكن ضبطه، أرشد عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش و12 طلقة من ذات العيار "وكذا بندقية آلية و15 طلقة من ذات العيار وفرد خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.