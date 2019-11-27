مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الإعدام لـ"هشام عشماوي".. وجثة مسنة بالسيدة زينب

قضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها في القضية رقم (1 2014 ) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " في جلسة اليوم 27112019 بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا، وللتفاصيل اضغط هنا.

جريمة مرعبة".. مكوجي يربط عنق مسنة بالمرحاض ويشعل النيران في جثتها

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بالعقار رقم 20 شارع الفلكي ـ دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من عدد 6 طوابق ونشوب حريق بمطبخ وباب دورة المياه الخاص بالشقة الكائنة بالطابق الثالث، وللتفاصيل اضغط هنا.

استعجال تقرير "الطب الشرعي" في لاغتصاب فتاة بالمعصرة

استعجلت نيابة حوادث حلوان الكلية، تقرير الطب الشرعي الخاص باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة على يد عاطل في منطقة المعصرة، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا.

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حجز محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" للغد للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، لجلسة غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، وللتفاصيل اضغط هنا.

تحرض على سب الرجال.. دعوى قضائية لوقف برنامج رضوى الشربيني

أقام علاء مصطفى المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بمحاسبة والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني وبرنامجها هي وبس ومفيدة شيحة وبرنامجها الستات مبيعرفوش يكدبوا المذاعان على محطة "سي بي سي" ووقف بث البرنامجين وتسويد الشاشة في وقت البث ليكون ذلك جزاء لمن يحرض على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري، وللتفاصيل اضغط هنا.

"أسفر عن حالة وفاة".. التحقيق في حريق مبنى "جولدز جيم" بالمهندسين

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة التحقيق حول حريق داخل مبنى "جولدز جيم" بمنطقة المهندسين، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، فيما أمرت بدفن جثة الشخص واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم عن الواقعة، وللتفاصيل اضغط هنا.