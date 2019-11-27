شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة تقييم المستشفيات المصرية.. موقع إلكتروني يفحص خدمات 650 مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دقائق معدودة قبيل زيارة أي منشأة طبية، قد توفر على مستخدمي الموقع الإلكتروني «بوابة التقييم المجتمعي للمستشفيات المصرية»، الوقوع في فخ خدمة صحية رديئة، أو غير ملائمة لمقدرته المادية، والتعرف بشكل مفصل على تقييم وافي للمستشفى التي ينوى زيارتها، في شكل مراجعات لمرضى ومقيمين مجتمعيين، وفق مجموعة من المعايير العلمية التي يراجعها المقيم أثناء زيارته للمستشفى، ويتم عن طريقها احتساب نسبة مئوية للنقاط التي أحرزتها في كل معيار.

«لأن كل واحد خبير في الظروف اللي تخصه»، بهذه الكلمات استهل مدير مشروع بوابة المستشفيات، دانيال آمون، حديثه أثناء الاحتفال بتدشين الموقع في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الفاعلين بقطاع الصحة.

يؤكد «دانيال» أن خبرة المريض التي تهتم بها البوابة لا يلغي أهمية تقييم خبراء القطاع الصحي، بقدر ما يسلط الضوء على توقعات المجتمع من المنشآت الصحية وتواصلها مع إدارة المستشفيات.

بحسب دانيال، بدأ العمل على مشروع البوابة منذ أواخر ٢٠١٤، وصولا اليوم لقاعدة بيانات تشمل ٦٥٠ مستشفى، في عدد كبير من محافظات مصر بينهم ١٦ محافظة جنوبية.

وأضاف «المشروع تقوم عليه مؤسسة»شمسية«غير الربحية بالتنسيق مع شبكة من الجمعيات الأهلية بكافة المحافظات تصل ل ٥٧ جمعية أهلية»، أما عن الموقع نفسه، فيوضح دانيال أنه يحصد حجم زيارات مبدئي يقدر ب 4500 زيارة شهريًا مرشحين للزيادة في الفترة المقبلة.

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وأوضح أيمن سبع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة شمسية، أن معايير التقييم جاءت من تطوير معلومات مستقاة من استطلاعات رأي للمرضى وتوقعاتهم في المستشفيات، ترجمت إلى أدوات قياس تمت مضاهاتها بالمعايير الدولية، ومراجعتها من قبل مجموعة استشارية بقطاع الصحة، أما عن آلية التقييم فتعتمد على تدريب أفراد من المجتمع المحلي تدريبا عمليا على نموذج «المريض السري»، فيقوم المقيم بتقديم نفسه على أنه مريض أو مرافق مريض لفحص الخدمة، ثم يقدم نفسه لمسؤول الجودة بالمستشفى بهويته الحقيقية لمعرفة ويسأله مجموعة أسئلة إضافية.

وبحسب أيمن، لا تحتسب نتيجة التقييم مباشرة، وإنما عن طريق ٣ فرق من المقيمين لايعرفون بعضهم، يزوروا المستشفى في أوقات مختلفة، فيما يشير إلى أن التقييم المجتمعي للمستشفيات لاقى استجابة وصدى في بعض الحالات، واستشهد بموقف حدث في مستشفى أبوسمبل الدولي، حينما عرض الفريق المحلي نتيجة التقييم على أعضاء مجلس الشعب، والذين تواصلوها بدورهم مع مسؤولي وزارة الصحة، فكانت النتيجة توفير وحدات غسيل كلى بالمستشفى، أغنت المرضى عن الارتحال مايزيد عن ٣٠٠ كيلومتر لإجراء الغسيل في أقرب مستشفى.

من ناحية أخرى، استعرض سيد جمال، أحد القائمين على فريق البوابة، المعايير التم تم على أساسها التقييم وهي: سلامة المريض وتشمل مكافحة العدوى والأخطاء الطبية، والعناية بالمريض وتشمل حقوق المرضى، والمباني والمستلزمات الطبية، وخدمات الطواريء، والعيادات، والإقامة الداخلية، والفريق الطبي ويشمل الأطباء والتمريض والفنيين وبروتوكولات العلاج.

وأكدت نسمة أمين، مسؤولة فريق المطورين القائم على واجهة مستخدمي البوابة، أن صفحة كل مستشفى سيكون متاحا عليها تعليقات المرضى المنشورة على فيسبوك وجوجل، وأن إعادة إصدار الموقع في شكله الجديد جاء ليكون صديق للمستخدم ويسهل عملية البحث في كافة التصنيفات.

أما عن أبرز نتائج عملية التقييم التي وصل إليها فريق المقيمين المدربين الذين جمعوا المعلومات المغذية للبوابة وعددهم نحو ٢٥٦ شاب وشابة، فتقول داليا عادل، مسؤولة فريق المقيمين أن ٥٧٪ من المستشفيات المقيمة بالقاهرة تعتمد على طلب المستلزمات الطبية من أهل المريض من خارج المستشفى، بينما ٣٣٪ فقط تعلق لافتة حقوق المرضى.

وتستكمل داليا، أن ٩٪ من المستشفيات بها نظام للشكاوى ومراجعتها، و٢٣ ٪ من المستشفيات تحرص على إعطاء إسورة للمريض تبرز هويته، فيما يلتزم الطاقم الطبي في ١٥٪ فقط بارتداء ID يوضح تخصصهم وسواء أكانوا أطباء أم من فريق التمريض، وتحرص ١٦٪ من المستشفيات على دعم طاقمها الطبي ببرامج تدريبية دورية.

وعلى مستوى البنية التحتية للمستشفيات، فرصدت عمليات التقييم، وفق داليا، أن ١٨ ٪ من المستشفيات فحسب بها لافتات لخطط الحريق، و٢٦ ٪ بها ماء ساخن، و١٧ ٪ يحرص أطباءها على ارتداء قفازات.