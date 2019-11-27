شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الداودي.. من ديوان رئاسة الجمهورية إلى محافظة لقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى اللواء أشرف غريب الداودي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تعيينه محافظًا لقنا خلفًا للواء عبدالحميد الهجان، الذي تم نقله محافظًا القليوبية، وذلك بعد أن شغل المنصب لمدة 6 سنوات متتالية.

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يذكر أن «الداودي» من مواليد 15 أكتوبر 1960، تخرج في الكلية الجوية، في الأول من يوليه 1983، حصل بكالوريوس الطيران والعلـوم العسكريـة، وماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العلي وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدورة العليا لكبار القادةو أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية، حتى وصل لمنصب رئيس أركان القوات الجوية.

وحصل «الداودي»، على نوط 25 أبريل 1982، ونوط الواجب من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، نوط التدريب من الطبقه الأولى، نوط الخدمة الممتـازة، ميداليـة الخدمة الطويلـة والقدوة الحسنـة، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، ميدالية اليوبيل الفضي لنصر اكتوبـر 1977 وميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سينــاء، وميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية، ميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.

وفي فبراير من العام الجاري، تولى الجنرال، منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، قبل صدور قرار بنقله للعمل محافظًا لقنا.