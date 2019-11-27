شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبو ظبي يستقبل الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله أبو ظبي في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، لدى وصوله، يوم الأربعاء، مطار الرئاسة في أبوظبي، في زيارة رسمية.

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حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، كان في استقبال العاهل السعودي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، وسفير السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة.

وتمثل زيارة العاهل السعودي إلى الإمارات محطة جديدة في مسار التعاون والتكامل بين الإمارات والمملكة، ومناسبة لمواصلة التنسيق الثنائي في القضايا المحلية والإقليمية والدولية، بما يعكس توافق الرؤى والسياسات بين قيادتي البلدين. بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كان الأمير محمد بن سلمان قد زار دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية شملت عدداً من الدول العربية.