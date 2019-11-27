شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول اعترافات لهشام عشماوى حول استهداف وزير الداخلية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو حول بيان القوات المسلحة الأخير، والخاص بقرار المحكمة العسكرية فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً.

وتضمن الفيديو اعترافات هشام عشماوى، حول واقعة إستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.