شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول اعترافات لهشام عشماوى حول استهداف وزير الداخلية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو حول بيان القوات المسلحة الأخير، والخاص بقرار المحكمة العسكرية فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً.
وتضمن الفيديو اعترافات هشام عشماوى، حول واقعة إستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.
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