السيسى يكلف المحافظين ونوابهم بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع المحافظين الجدد ونوابهم. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى بتاسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس كلف المحافظين ونوابهم، ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، والمتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم، كما كلفهم بإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، والتحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

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