شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تعيين نواب للمحافظات من الشباب يهدف لتأهيلهم ليكونوا محافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تعيين 23 نائبا للمحافظين غالبيتهم العظمى تحت سن الـ 30 عاما، يهدف لتأهيل جيل جديد من المحافظين ليكونوا نواه حقيقية للتأهيل كمحافظين وسيكون هناك دورات تدريبية لتأهيلهم بـالأكاديمية الوطنية للشباب .

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالى عدد نواب المحافظين وصل لـ 35 نائبا ، موضحا أنه خلال بضعة سنوات مع نجاح تجربة تعيين وتأهيل الشباب سيكون هناك محافظين من الشباب.

وتابع: "محدش فينا مخلد ولا قاعد فى مكانه وعايزين لما محافظ أو وزير يسيب مكانه يكون الشباب هو اللى بيتولى.. المركز الفنى لمجلس الوزراء ومركز المعلومات جميعهم من الشباب".

وقال لدينا اليوم بالمحافظات الكبيرة اثنين من النواب وباقى المحافظات بها نائب واحد على الأقل.