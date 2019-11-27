شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حركة المحافظين تهدف لتحقيق مستوى خدمة أفضل للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن حركة المحافظين الجديدة تأتى فى إطار حرص الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين الأداء، بجانب تحقيق مستوى خدمة أفضل للمواطن المصرى فى المحافظات.

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وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن العمل العام يختلف عن العمل التخصصى وليس من السهولة إيجاد كفاءات على قمة الهرم التنفيذى للدولة.

وقال أن رئيس الجمهورية وجه بأن يكون هناك نوع من المؤسسية فى إعداد الكوادر، وأصحاب الخبرة فى العمل العام، موضحا أنه تم تعيين عدد من نواب المحافظين من الشباب وهى خطوة تهدف للدفع بالشباب فى المناصب التنفيذية.