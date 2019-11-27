شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" نقلة نوعية فى قطاع الاتصالات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتوجيه التهنئة للدكتورة غادة والى، على المنصب الأممى رفيع المستوى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، متمنياً لها التوفيق فى مُهمتها القادمة، مشيراً الى ان الوزيرة حققت اسهامات ملموسة خلال توليها حقيبة التضامن الاجتماعى على مدار 6 سنوات.

وقال مدبولى: نسعد بتولى سيدة مصرية لهذا المنصب المرموق، وكلنا فخُورون بذلك، ونثقُ فى أنها ستقوم برفع مصر عالياً فى المحافل الدولية، فهذا الترشيح يدلُ على مكانة وقدر مصر، وتعاظم دورها، وعودتها لمكانتها الدولية التى تليق بها.

من جانبها توجهت غادة والى بالشُكر والعرفان إلى رئيس الجمهورية على ترشيحها، وإلى رئيس الوزراء على التهنئة والدعم، كما أعربت عن عميق التقدير لوزير الخارجية، والشكر لفريق العمل بوزارة الخارجية على العمل الدؤوب لدعم ترشيحها، معربة عن الفخر بهذه المؤسسة العريقة على كل ما أنجزته فى هذا الملف.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الى أهمية منتدى الاستثمار في أفريقيا، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقى لدورته الحالية، لافتاً إلى أن المؤتمر أتاح فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية، لاسيما فى ضوء المشاركة الواسعة من القادة الأفارقة ووجود مسئولى المؤسسات الدولية.

ونوه مدبولى إلى أن المؤتمر شهد إجراء لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، وممثلى المنظمات الدولية، الذين أشادوا بإجراءات الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر، وفى مقدمتهم رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية، كما أشار إلى أن المؤتمر شهد إشادة واسعة بمشروعات القطاع الخاص واسهاماته الفعالة فى النشاط الاقتصادى، وبالأخص مشروع بنبان للطاقة الشمسية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما شهده المؤتمر من توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة المرتبطة بمجالات التنمية المجتمعية والاستثمار، ما بين اتفاقيات تعاون استثمارى، واتفاقيات تنموية، لافتاً إلى أن المؤتمر مثل فرصة لتسويق مصر بصورة جيدة.

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كما توجه رئيس الوزراء للقيادة السياسية ولجموع المصريين،بالتهنئة بنجاح إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"، مؤكداً أنه سيحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، كما يُمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التي تبنيها مصر اليوم لتحقق بها استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة .

وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات التى تم افتتاحها بالأمس، والتى تخدم مُحافظات قناة السويس كلها، كما أشاد بإطلاق مشروع التامين الصحى الشامل، وكذا المحاور والطرق التى يتم افتتاحها، مثل محور 30 يونيو، مُؤكدا أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في هذه المشروعات، ويحسب للقيادة السياسية والرئيس السيسي إصراره ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذه المشروعات في توقيتات زمنية محددة، وبجودة وكفاءة عالية.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة بحصول منتخب مصر الأوليمبى على كأس الأمم الأفريقية، معرباً عن تقديره للجهد الذى بذله اللاعبون لإحراز اللقب بكل تفانٍ وإخلاص، مشيراً إلى اهتمام الدولة بالرياضة ورعايتها للنشء لاستيعاب طاقاتهم وتحفيزهم نحو تحقيق النجاحات فى كل القطاعات.