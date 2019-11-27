شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقى تعاون بين المجتمعات العمرانية وإعمار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق نهائي للتصالح، واتفاق تخصيص قطع أراضٍ بامتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروعين عمرانيين متكاملين بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة "إعمار مصر للتنمية".

وقام بالتوقيع كل من الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، والمهندس مصطفى القاضى، المدير التنفيذى لشركة إعمار مصر للتنمية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وجمال بن ثنية رئيس شركة إعمار مصر.

وبمقتضى التوقيع، توصلت هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "إعمار مصر للتنمية" لاتفاق نهائي ينص على قيام الشركة بشراء حصة الهيئة العينية، التى تقدر بمساحة 52.4 فدان بمدينة الشيخ زايد، بخلاف المساحات المُتنازل عنها من الشركة لتنفيذ الطرق الخارجية، ليصبح إجمالى مساحة الأرض نحو 120.9 فدان، تلتزم الهيئة بتوصيل المرافق لها وتغيير النشاط؛ وذلك حتى يتسنى للشركة إقامة مشروع "كايروجيت" السكنى المتكامل الخدمات، الواقع بطريق مصر إسكندرية باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 11.5 مليار جنيه، توفر ما يزيد على 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

كما تم الإعلان عن قيام هيئة المجتمعات العمرانيةً أيضاً بتسليم شركة إعمار للتنمية خطاب تخصيص مساحة 500 فدان فى امتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكنى آخر مُتكامل الخدمات، بهدف التوسع في مشروعاتها بغرب القاهرة من خلال إقامة مشروع متكامل الخدمات، حيث سيعمل المشروع خلال إنشائه على ضخ استثمارات بقيمة نحو 37.8 مليار جنيه، كما سيعمل على توفير ما يزيد عن 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.









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