صور.. محمد العبار من مجلس الوزراء: 40 مليار جنيه استثمارات بمدينة الشيخ زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، أنهم يقدمون كل الشكر لمصر والمؤسسات الحكومية لإهتمامهم بالإستثمارات ، مؤكدا أن السياسات الإقتصادية دافعا وتعطى فرص للإستثمار. وقال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان، أن استثمارات الشركة فى مدينة الشيخ زايد وفق البروتوكول تقدر بـ40 مليار جنيه. واستطرد:" نعمل فى مصر بحب وإيمان، ولا يوجد مشاكل لنا فى مصر فيما يتعلق بالعقارات والاستثمارات والناس تضخم الأمور أكثر من اللازم".

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