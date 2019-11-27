صور.. الحكومة: إنشاء "صندوق الوقف الخيرى" ومقره القاهرة

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ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
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