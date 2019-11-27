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صور.. الحكومة: إنشاء "صندوق الوقف الخيرى" ومقره القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، بعد مراعاة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء، على مشروع قانون يقضى بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

 

ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

 

 

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