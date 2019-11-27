شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العسكرية تقضى بالإعدام شنقا على الإرهابى هشام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت المحكمة العسكرية المختصة بالإعدام شنقًا على الإرهابى هشام عشماوي، فى القضية رقم 1/2014 جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" فى جلسة اليوم 27 نوفمبر 2019.

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