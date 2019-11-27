شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف الجديد: «السيسي أوصانا بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الجديد، إن أولى أولوياته هي معالجة القصور في ملفات «التنمية والصحة والتعليم» بأقصى سرعة وعلى أرض الواقع، فضلا عن التدخل في حل المشاكل للمواطنين.

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وأكد «غنيم» أنه يأتي على رأس أولوياته أيضا توفير فرص العمل للشباب والاهتمام بالبنية التحتية والاستثمار، مضيفا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصانا بالاستماع والتواصل الدائم مع المواطنين وحل مشكلاتهم».

وولد الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم في شهر أكتوبر عام 1985، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2009، ماجستير جراحة العظام عام 2017، ودبلومة إدارة المنشات الطبية عام 2018.

كما شغل «غنيم» نائب جراحة عظام بمستشفى الشرطة، ومدرب إسعافات أولية ومدير مشروعات بالهلال الأحمر ليتم تعينه نائبا لمحافظ بورسعيد.