شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يغادر قبل الحركة.. والموظفون: «كان هادئا ومؤدبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت اليوم أروقة ديوان محافظة سوهاج، حالة من الهدوء الشديد نظرا لعدم وجود المحافظ أحمد الأنصارى، ومتحدثه الرسمى، الدكتور محمد التونى، في أعقاب سفرهما فجأة عصر أمس إلى القاهرة، أعقبها اليوم الإعلان عن حركة جديدة للمحافظين، وتعيين اللواء طارق الفقى محافظا للمحافظة بدلا من الأنصارى الذي تم تعيينه محافظا للفيوم.

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وكان الأنصارى، قد بدأ عملية تطوير واسعة بمكتبه، وغرفة الإجتماعات، ومكاتب الموظفين الملحقة به، بتكلفة قالت مصادر أنها وصلت إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، ومنذ بدء عملية التطوير التي دخلت الآن في شهرها الثالث والمحافظ يمارس مهامه من داخل قاعة الإجتماعات المكيفة بالطابق الأرضى التي أسسها المحافظ الأسبق الدكتور محسن النعمانى، وحدثت حركة التغييرات الجديدة قبل أن يهنأ الأنصارى بعملية تطوير مكتبه.

وقالت مصادر بديوان عام المحافظة لـ«المصرى اليوم» إن آخر مهام المحافظ كانت أمس بتكريم عدد من أئمة الأوقاف المشاركين في خطة المحافظة لمحو الأمية، بحضور الدكتور عاشور أحمد عامري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وعقب إنتهاء التكريم وعلى غير العادة غادر المحافظ وبصحبته متحدثه الرسمى، الدكتور محمد التونى، المحافظة بسيارته إلى القاهرة، على الرغم أنه كان معتادا مغادرة المحافظة في أجازته الأسبوعية يوم الأربعاء أو الخميس من كل أسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن حالة من الحزن سادت بين الموظفين عقب علمهم نقل المحافظ إلى محافظة الفيوم، نظرا لحب الموظفين للأنصارى، حيث كان مؤدبا معهم ومحفزا ومشجعا لهم، ولا يتعامل معهم بشدة أو عصبية مثل المحافظين السابقين، ومن المتوقع أن يعود الأنصارى إلى مبنى الديوان العام لجمع أوراقه ومتعلقاته، والمغادرة إلى محافظة الفيوم لممارسة مهام منصبه الجديد.