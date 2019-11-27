شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يعلن وضع حجر أساس محطة كهرباء 3 أضعاف السد العالي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديده الثقة في استمراره محافظا للأقصر، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل استكمال المشروعات المفتوحة والجديدة بالمحافظة إلى جانب الاهتمام بالسياحة والمناطق الأثرية والفندقة وتنفيذ خطة الدولة في مختلف القطاعات .

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وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إنه سيقوم خلال أيام بوضع حجر الأساس لأكبر محطة كهرباء بطاقة تصل إلى ٣ أضعاف ما ينتج من السد العالي، وتبلغ تكلفتها ٣.٢ مليار دولار، وكذلك محطة جديدة لمياه الشرب على مساحة ١٠ أفدنة بسعة ٦٥ ألف متر مكعب يوميا، وتتكلف مرحلتها الثالثة ٣٥٠ مليون جنيه، مؤكدا أن الصرف الصحي بمدن وقرى المحافظة سوف تبلغ نسبة تنفيذه عام ٢٠٢٠ إلى ٦٥ ٪ .

وأضاف المستشار مصطفى ألهم، أنه يجري حاليا تطوير ٤ ميادين وكورنيش النيل، مشيرا إلى أن كل اهتمامه سوف ينصب على خدمة المواطن وأيضا السائح، معربا عن سعادته بارتفاع مؤشرات الليالي السياحية بالأقصر وزيادة أعداد السياح، مؤكدا أن لدى المحافظة ٣٥ فندقا من نجمتين إلى خمس نجوم منها ٧ فنادق خمس نجوم بطاقة اسيعابية ٢٠٠٠نزيل إلى جانب ٢٢١ فندقا عائما، والأخيرة محجوزة بالكامل حتى إبريل القادم .

وأوضح أنه سوف يبدأ في مارس القادم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى واهتماماته الخاصة بصحة المواطن وتقديم خدمة طبية متميزة لهز