شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية الجديد بعد تكليفات الرئيس: «المهمة ثقيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، الجديد إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالمحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية على رأسها الارتقاء بالخدمات الجماهيرية اليومية المقدمة للمواطنين سواء الصحة أو التعليم أو المرور.

وأضاف أن تكليفات الرئيس تضمنت تخفيف الأعباء عن المواطنين وحسن معاملة المواطنين بالمصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال والخدمات التي تقدم ضمن الخطة سريعة المدى، أما بالنسبة للخطة طويلة المدى شملت تكليفات الرئيس التنمية البشرية والاستثمار في الشباب وتدريبهم وتأهيلهم بطرق غير تقليدية باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية واستثمار الموارد الذاتية داخل المحافظة والعمل بروح الفريق وتضافر الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال من أجل النهوض بالمحافظة.

وتابع: «المهمة ثقيلة ولكن بتضافر جهود الجميع نستبشر خيرا إن شاء الله»، لافتا إلى أنه سيقوم بمراجعة الأمور الخاصة باختيار القيادات بالمحافظة في الفترات الأخيرة وإعادة ترتيب دولاب العمل بما يصب في الصالح العام لافتا أن مكتبه مفتوح.

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ورحب محافظ الغربية الجديد بالتعاون من أجل المحافظة ومواطنيها، موضحا أنه سيحضر لديوان محافظة الغربية غدآ الخميس لاستلام مهام منصبه.

كان قد أدى الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس حلف اليمين إمام الرئيسي السيسي ضمن حركة المحافظين محافظا للغربية خلفا للواء مهندس هشام السعيد المحافظ الاسبق.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق راشد رحمى حاصل على الدكتوراه في فلسفة العلوم «علم الحيوان وعلم الأنسجة الخلية» من جامعة كلورادو الأمريكية، وهو من أبناء جامعة قناة السويس، الذين تخرجوا في أول دفعة لكلية العلوم عام 81، وعين داخلها معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا ومدرسًا بقسم علوم الحيوان وأستاذًا ورئيسَا للقسم ومديرًا لمركز تطوير التعليم الجامعي ووحدة إدارة المشروعات، ومشرفًا على معهد الاستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

كما تم تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ثم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا في مارس الماضى بتولى الدكتور طارق رحمي رئيساً لجامعة قناة السويس وحتى الآن.