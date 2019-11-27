شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لمحافظ القليوبية الجديد: «بابي مفتوح أمام الجميع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، إن اختياره محافظا للقليوبية جاء نتيجة ثقة القيادة السياسية خلال الفترة الماضية من خلال العمل على أرض الواقع، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تمثلت في العمل على تقديم خدمة لائقة للمواطن على أرض الواقع، إلى جانب العمل على محاربة الفساد والاهتمام بمستوى النظافة وتقديم خدمة صحية أفضل.

وأضاف «الهجان» أن القليوبية من المحافظات الكبرى وتكتسب أهمية كبيرة من قربها من العاصمة وانضمامها لإقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن بابه سيكون مفتوحا أمام الجميع ولن يتم غلقه في وجه أي مواطن، وسيتم العمل على تقديم خدمات أفضل من خلال العمل على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ أنه لم يزور محافظة القليوبية من قبل، لكنه سعيد جدا بالتجديد له كمحافظا، حيث أنه ظل بهذا المنصب طيلة 7 سنوات بمحافظة قنا، وأن التجديد جاء بمثابة ثقة غالية حصل عليها من القيادة.