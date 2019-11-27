شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل الوفد الإماراتي للإعداد لماراثون زايد الخيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم بمكتبه الدكتورعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وعبد الله الوهيبي رئيس وحدة إدارة المشاريع والوفد المرافق له، وذلك للاعداد والتنسيق لتنظيم ماراثون زايد الخيري الذي سيقام يوم 27 ديسمبر 2019 بمحافظة السويس.

Advertisements

وفي اللقاء رحب المحافظ بالوفد الاماراتي والشركة المنظمة للماراثون، مشيراً إلي أن محافظة السويس مستعدة لتنظيم الحدث الرياضي الكبير، مؤكداً علي عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والاماراتي.

وكلف «صقر» مديرعام مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المنظمة للماراثون والأجهزة التنفيذي بالمحافظة بتسهيل كافة الامكانيات لنجاح ماثوان زايد الخيري.

حضر اللقاء دكتورسعيد حسب الله، ورشا المالح عضوا اللجنة العليا للماراثون، والوفد الاماراتي عبد الله الوهيبي، وسهيل العريفي، وخالد القبيسي، وأيمن شحاته ممثل الشركة المنظمة للماراثون.